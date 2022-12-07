Надія Матвєєва про роман з молодшим на 20 років бойфрендом: "Це не дуже традиційні стосунки"

Українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася подробицями стосунків з чоловіком, який молодший за неї на 20 років.

Вже понад рік знаменитість зустрічається з бойфрендом, ім'я якого вона приховує. За цей час їхній парі довелося пережити різні випробування, зокрема – війну. Утім, ведуча щаслива, що вони з коханим долають всі кризи разом і більше дізнаються одне одного.

"Я вважаю, що це велике щастя ще й тому, що всі випробування ми проходимо разом. Як доросла жінка я розумію, що саме за таких обставин можна ненавмисно перевірити одне одного, швидше відчути, чи це твоя людина, чи ні. Тим більше це не дуже традиційні відносини. Я маю на увазі різницю у віці. Він молодший за мене і набагато — 20 років. Для мене це було певною мірою табу, я не уявляла, що таке може бути. Але життя таке, і ось, маємо те, що маємо", - розповіла Матвєєва в інтерв'ю проєкту "Сім чесних хвилин із Іванною Слабошпицькою".

Надія Матвєєва з коханим / Фото: stb.ua

Знаменитість зазначила, що іноді буває складно. Утім, ведуча працює над стосунками. Матвєєва також вдячна долі, що у неї є людина, яка її підтримує і якій вона може довіряти.

"Це виходить перший рік, коли ми пристосовуємось, дізнаємося одне про одного. Я розумію, наскільки я набагато більше внутрішньо працюю над тим, щоб щось не зіпсувати, щось зрозуміти. І теж можна подякувати долі, що стосунки припали на цей період. З одного боку мені набагато легше, бо є людина, яка мене підтримує. З іншого боку я просто відчуваю ці випробування. Так, буває і складно, тому що з огляду на те, як це швидко сталося, і як воно виникло, і ця різниця у віці… Я не уявляла, що в моєму житті будуть саме такі випробування, але життя не питає. Я захоплююсь тим, що відчуваю. Це людина, якій я можу довіряти, і яка може довіряти мені. Це найважливіше", - додала ведуча.

Нагадаємо, Надія Матвєєва щаслива і вже навіть живе разом зі своїм коханим. Утім, рідні зірки не так схвально відреагували на обранця ведучої. Вони вважають, що чоловік просто хоче скористатися її популярністю.

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