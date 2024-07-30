Надія Матвєєва розкрила свій секрет стрункості та якого раціону притримується

Українська ведуча Надія Матвєєва розповіла про своє щоденне піклування про здоров'я та красу.

Шанувальники телезірки завжди намагаються розгадати секрет її молодості та стрункості. За словами Надії, вона пильно стежить за фігурою, щоб залишатися здоровою. Так, ведуча зізнається, що попри літню спеку вона любить тренуватися на свіжому повітрі й виконує низку нескладних вправ.

"Я спортом займаюся навіть у спеку. Звичайно, це не кардіотренування, на витривалість. Ходьба у тіні, розтяжка – ідеальний варіант. Ці нехитрі вправи допомагають достатньо навантажити м'язи й не нашкодити серцево-судинній системі. Сама такий підхід практикую і рекомендую. А тіло і розум за таку активність подякують", - розповіла Матвєєва у коментарі виданню "Гордон".

Знаменитість також розсекретила, що її вага залишається стабільною ще зі студентських років. Втім, якщо вона бачить, що вага тіла більшає, то переходить до інтенсивнішого спорту та збалансовує харчування.

"Максимальна моя вага була у студентські роки – 70 кг. Зараз я дотримуюся стабільної ваги й дозволяю собі відхилення від неї плюс–мінус 3 кг. Якщо бачу на вагах щось не те, одразу ж регулюю раціон – більше зелені й білків, тримаю водний баланс і додаю більше спорту", - пояснила зірка.

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Щодо раціону, то, за словами Надії, він у неї завжди різний, адже завдяки цьому організм отримує всю необхідну кількість поживних речовин.

"Я будую свій раціон так, щоб їжа смакувала по-різному щодня. І солодке, і гірке, і кисленьке, і солоне люблю. Саме різноманіття допомагає не впадати в крайнощі. Воно допомагає наситити організм потрібними елементами й не зациклюватися на продуктах, що можуть вплинути згубно на вагу", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розповіла про повернення до професійного спорту. Ба більше, вона взяла участь у змаганнях разом з доньками й показала їхні нагороди від Кличка.

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