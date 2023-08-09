Надія Матвєєва розповіла про сварки з мамою під час війни через молодшого на 20 років коханого

Ведуча Надія Матвєєва чесно зізналася, через що їй найбільше соромно.

Як розповіла знаменитість у програмі "Слава+", совість її гризе через серйозні конфлікти з мамою, які сталися під час війни. Каменем спотикання, зізнається 54-річна Матвєєва, був її коханий, молодший від неї на 20 років.

"За те (соромно - прим.ред.), що стався конфлікт з мамою під час війни. Коли з початком війни ми зустрілися усією родиною і мама в такому важкому емоційному стані була, і я. Вона намагалася вплинути на моє особисте життя, що їй не подобалося. Такий от був конфлікт і дуже сильний", - прокоментувала Матвєєва.

Надія Матвєєва поки не показує обличчя бойфренда / Фото: stb.ua

Зараз ведуча зізнається, що вони з близькою людиною залагодили всі конфлікти. Але тоді це був вкрай важкий момент:

"Це були скандали. Мама не хотіла зі мною розмовляти, вона не хотіла мене бачити", - поділилася Надія.

Втім, за словами ведучої, вона зрозуміла, навіщо їй була дана ця ситуація і сварка з мамою.

"Ось ця складна ситуація і той мій сором, і почуття провини, і безпорадність все те, що я пережила… І ті страшні емоції, які, напевно, пережила мама, призвели до важливого моменту в моєму житті – сепарація. Я визнаю, що я як доросла жінка була дуже пов'язана з мамою. У нас були дуже тісні стосунки", - визнала зірка.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Надія Матвєєва розсекретила стосунки з молодшим на 20 років чоловіком. Ведуча поділилася, що іноді буває складно, проте вони з коханим працюють над стосунками. Матвєєва також вдячна долі, що у неї є людина, яка її підтримує і якій вона може довіряти.

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