Надія Матвєєва травмувалася на зніманнях і показалася з розбитим лобом

Попри травму, ведуча увійшла в кадр і завершила знімальний день.
Українська телеведуча Надія Матвєєва продемонструвала справжній професіоналізм.
Днями під час знімань кулінарної програми зі знаменитістю стався неприємний інцидент, у результаті якого вона розбила собі лоба. Що саме відбулося, Матвєєва не стала вдаватися в подробиці.
Проте на сторінці в Instagram поділилася коротким відео, де зображена з травмованим чолом. Попри ситуацію, Матвєєва не стала скасовувати знімання. Після того, як гримери дещо зафарбували косметикою місце удару, Надія знову увійшла в кадр та продовжила роботу.
Цікаво, що шанувальники ведучої розділилися на два табори. Одні підтримали Матвєєву добрими словами: "бережіть себе!", "Нехай загоюється, ви гарні навіть із пораненням", "Справжню красу ніколи ніхто не здатний зіпсувати".
Втім були й ті юзери, які розкритикували ведучу: "не розумію, одна маленька подряпинка і виставляти це напоказ. Навіщо? Люди, діти зараз кінцівок лишаються і ніхто про це не дізнається так", "нехай це буде найстрашніше в вашому житті...до речі, і нашому також", "Треба і свій синяк на коліні виставити".
Нагадаємо, декілька місяців тому Надя Матвєєва розповіла про роман з молодшим на 20 років бойфрендом.
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