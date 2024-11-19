Надія Матвєєва в оригінальній вишиванці та намисті перевтілилася у ляльку-мотанку

Таким чином ведуча привернула увагу до важливої української дати.
Українська ведуча Надія Матвєєва проекспериментувала над своїм образом з особливої нагоди.
Так, на 1000-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаменитість зробила публікацію у своєму фотоблогу. Матвєєва неочікувано показалася в образі ляльки-мотанки, яка стала символом війни. Для образу ведуча використала традиційне українське вбрання, яке складалося з довгої спідниці, вишиванки, жилетки та хустки.
Ще більш виразним вишукане вбрання зірки зробили стрічки, які розміщувалися хрест на хрест на її обличчі. Під час фотосесії Надія також використала клубок ниток і попозувала з ним у руках.
У підписі до фото знаменитість наголосила, що кожен з українців є оберегом. І побажала своїм співгромадянам сил і снаги будувати вільне майбутнє.
"1000 днів з 24.02.22. Най тримає та сил додає любов до життя, надія та божа підтримка, віра у вільну Україну. Кожен з нас оберіг", - зазначила Матвєєва.
Нагадаємо, на 1000-й день війни висловилися також і решта зірок українського шоубізу. Так, Пономарьов написав щемливий вірш, а Катерина Осадча зізналася, чому не вивозить двох маленьких дітей з України за кордон.
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