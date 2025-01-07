Надія Матвєєва висловилася про зміну професії та на чому тепер спеціалізується: "Маю свою нішу"

Українська ведуча Надія Матвєєва розповіла про нові кар'єрні горизонти.

Раніше знаменитість вже ділилася, що здобула диплом магістра. І віднедавна вона стала сертифікованим коучем. Надія розкрила, що вона працює з людською проявленістю й боротьбою з внутрішніми перешкодами. За словами зірки, завдяки навчанню та роботі на ТБ вона вибудовує клієнтам стратегію зміни їхнього мислення.

"У коучингу я маю свою нішу. Мій напрямок – це проявленість. Тобто, якщо людина хоче більше показувати себе світу, проявлятися, але відчуває цілий спектр внутрішніх проблем, які не дають їй це зробити, то тут я можу використовувати свій медійний досвід і коучинг як систему зміни стратегії і мислення, щоб отримати результат. Практика – це обов’язково, тому що сертифікований коуч має практикувати", - розповіла зірка в інтерв'ю kp.ua.

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Що ж до психологічної практики, то Матвєєва каже, що неодмінно цим займеться у майбутньому. Бо поки не готова й має ще визначитися з напрямом роботи.

"Так, обов’язково. Як психологиня я поки до цього не готова. Практичний психолог – це фахівець, який знає теорію і має невеличку практику, але треба визначитися, по якому напрямку йти", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Ступка, який живе у США, також розповідав про свою роботу. До того ж знаменитість відповів, через кого він не збирається повертатися до України.

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