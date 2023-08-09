Надія Матвєєва зізналась, як заробляє під час війни та скільки грошей витрачає на місяць

Заробіток у ведучої з'явився лише через три місяці після початку повномасштабної війни.

Українська телеведуча Надія Матвєєва відверто розповіла про свої витрати та доходи під час війни.

Так, знаменитість зізналась, що перші три місяці повномасштабного російського вторгнення взагалі нічого не заробляла, тоді вона жила лише на заощадження, які й рятували її.

"Було перші три місяці, коли була така тиша, і тоді заробіток був просто нуль. Але у мене були заощадження і не було кредитів", - зізналась ведуча у розмові зі Славою Дьоміним.

Надія Матвєєва та Слава Дьомін / Фото: скриншот з відео

Нині дохід Матвєєвій приносить робота на телебаченні, а також незначні рекламні інтеграції. Також ведуча опановує нову професію. Знаменитість хоче стати професійним коучем.

"Телебачення, потім якісь рекламні співпраці з брендами і коучинг. Я поки коуч-початківець. Я частину навчання пройшла і вже маю можливість і право практики, але я продовжую навчатися на коуча в університеті, буду ще восени вступати до Переяславського університету на психологію. Я думаю, що це буде збільшувати мій професійний рівень, я буду розширяти практику", - поділилася знаменитість.

Надія Матвєєва / Фото: скриншот з відео

Надія Матвєєва також зізналась, скільки грошей витрачає на місяць. Як виявилося, ведучій достатньо всього тисячі доларів. Ці гроші знаменитість витрачає на побутові речі, продукти та іноді розваги.

"Я за тисячу доларів спокійно проживу. Це побут, продукти, на себе щось. Одяг я зараз практично не купую. Я до цього ставлюся нормально, бо зараз такий час, в основному всі виживають", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше продюсер Михайло Ясинський розповів, скільки популярні артисти заробляли до війни та як знизився їхній дохід. За його словами, нині зірки в основному живуть на заощадження.

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