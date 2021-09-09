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Надія Мейхер у боді попозувала в полі та налякала фанів: "Фото з місця злочину"

Надія Мейхер у боді попозувала в полі та налякала фанів: "Фото з місця злочину"

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Надія Мейхер у боді попозувала в полі та налякала фанів: "Фото з місця злочину"

Надія Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Артистка спантеличила новою публікацією.

Відома українська співачка та акторка Надія Мейхер спантеличила користувачів новими фото.

Так, екссолістка гурту "ВІА Гра" влаштувала знімання посеред поля. Зірка млосно позувала на траві у бежевому боді та на підборах.

Надія Мейхер / © instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Виконавиця похизувалася стрункими ніжками та показала своє тату на апетитному стегні.

Втім, деякі користувачі спершу злякалися. Юзерам це здалося схожим на знімки з місця злочину.

  • Схоже на фото з місця злочину
  • Як я злякався, дивлюся на профіль і на фото і подумав, що виявили тіло ... Господи Слава Богу! А так красиво
  • Я теж так подумала, поки профіль не побачила. Дивна поза, звичайно, але до моделі питань немає. Як завжди вогонь!

Також чимало фанів написали низку компліментів: "Розкішна", "Ви – бомбічна леді", "Супер і сексуальна".

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер здивувала оперним голосом: її спів сподобався не всім. Зірка виконала арію з опери Samson et Dalila.

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