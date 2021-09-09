Надія Мейхер у боді попозувала в полі та налякала фанів: "Фото з місця злочину"

Артистка спантеличила новою публікацією.

Відома українська співачка та акторка Надія Мейхер спантеличила користувачів новими фото.

Так, екссолістка гурту "ВІА Гра" влаштувала знімання посеред поля. Зірка млосно позувала на траві у бежевому боді та на підборах.

Надія Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Виконавиця похизувалася стрункими ніжками та показала своє тату на апетитному стегні.

Втім, деякі користувачі спершу злякалися. Юзерам це здалося схожим на знімки з місця злочину.

Схоже на фото з місця злочину

Як я злякався, дивлюся на профіль і на фото і подумав, що виявили тіло ... Господи Слава Богу! А так красиво

Я теж так подумала, поки профіль не побачила. Дивна поза, звичайно, але до моделі питань немає. Як завжди вогонь!

Також чимало фанів написали низку компліментів: "Розкішна", "Ви – бомбічна леді", "Супер і сексуальна".

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер здивувала оперним голосом: її спів сподобався не всім. Зірка виконала арію з опери Samson et Dalila.

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