Надія Мейхер у напівпрозорому костюмі покрутила стегнами на відео та засвітила пишні груди

Зірка відверто станцювала на камеру.
Українська співачка та акторка Надія Мейхер показала прихильникам відвертий танець.
У своєму Instagram 39-річна колишня учасниця гурту "ВІА Гра" оприлюднила відео, на якому спокусливо покрутила стегнами у чорному напівпрозорому костюмі. Зірка торкалася руками свого тіла та засвітила пишні груди.
"Танці заднім числом". Ніколи не пізно бути собою з собою в злагоді", – написала виконавиця.
Фани артистки були у захопленні від її танку, про що поділилися у коментарях.
- Чудово
- Танці ваші заворожують! Приємно дивитися на вас
- Після таких танців не заснеш
- Пума
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