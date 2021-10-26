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Надія Мейхер у напівпрозорому костюмі покрутила стегнами на відео та засвітила пишні груди

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Надія Мейхер у напівпрозорому костюмі покрутила стегнами на відео та засвітила пишні груди

Надія Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Зірка відверто станцювала на камеру.

Українська співачка та акторка Надія Мейхер показала прихильникам відвертий танець.

У своєму Instagram 39-річна колишня учасниця гурту "ВІА Гра" оприлюднила відео, на якому  спокусливо покрутила стегнами у чорному напівпрозорому костюмі. Зірка торкалася руками свого тіла та засвітила пишні груди.

"Танці заднім числом". Ніколи не пізно бути собою з собою в злагоді", – написала виконавиця.

Фани артистки були у захопленні від її танку, про що поділилися у коментарях.

  • Чудово
  • Танці ваші заворожують! Приємно дивитися на вас
  • Після таких танців не заснеш
  • Пума

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