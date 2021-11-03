Надія Мейхер у відвертому боді похизувалася апетитними грудьми та стрункими ніжками

Надія Мейхер у відвертому боді похизувалася апетитними грудьми та стрункими ніжками

Зірка захопила формами.

Українська співачка та акторка Надія Мейхер має розкішні форми та вдало їх підкреслює.

Так, на своїй сторінці в Instagram 39-річна артистка розмістила новий знімок. На фото Надія позує у чорному відвертому боді, який чудово підкреслює її струнку фігуру.

До слова, зірка засвітила пишні груди та стрункі ніжки. Також співачка одягла кардиган, який вона спокусливо приспустила. Своє чорняве волосся Мейхер розпустила, що додало її образу ще більшої звабливості.

Надія Мейхер / instagram.com/nadyameiher

"Життя – це лише досвід для того, аби бути щасливим чи нещасним", - поетично підписала світлину знаменитість.

До речі, віддані фани зірки не змогли втриматись. Вони засипали її компліментами.

Ох, серця можуть не витримати

Ніколи не перестану милуватися вами

Ой, ну й пантера!

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