Надія Мейхер уперше за тривалий час вийшла на зв'язок: де та чим займається зараз артистка

Екс"ВІА Гра", співачка та акторка Надія Мейхер знялася у звабливій фотосесії й розсекретила своє місцеперебування.

Так, знаменитість вже давно не з'являється на своїй офіційній сторінці в Instagram з понад 300 тис. фанів. Причиною став російський продюсер, який нахабно поцупив фотоблог Надії. Натомість артистка створила нову сторінку, яку присвятила рекламі свого бренду одягу. Цього разу співачка спокусливо попозувала у новій лінійці власного бренду на узбережжі. І розкрила, що зараз перебуває у Греції. Водночас, де саме проживає родина виконавиці достеменно невідомо.

Надія Мейхер / Фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua

Надія Мейхер / Фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua

Цікаво, що дописи зірка публікує виключно українською й англійською мовами. І працює на український та європейський ринок. Проте, як відомо, Надія Мейхер обрала мовчазну позицію та поки жодним словом не обмовилася про свою політичну позицію та війну в Україні. Зараз співачка не випускає нових пісень і не дає жодних концертів.

Надія Мейхер / Фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua

Нагадаємо, нещодавно колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з дружиною вийшов на зв'язок з Лондона і зробив ніжне зізнання у своїх почуттях.

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