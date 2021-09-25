Надія Мейхер в обтислому топі з глибоким декольте показала пишні груди

Надія Мейхер в обтислому топі з глибоким декольте показала пишні груди

Зірка поділилася пікантними фото.

Українська співачка та акторка Надія Мейхер не соромиться демонструвати свої розкішні форми.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нову серію світлин. На фото зірка позувала в коричневому шкіряному топі з глибоким декольте, яке вдало підкреслило форми артистки. Видно, що Надія має пишний бюст.

Надія Мейхер в обтислому топі / instagram.com/nadyameiher

До речі, свій образ артистка доповнила взуттям на підборах та довгою спідницею з чималим вирізом, тому можна помітити струнку ніжку виконавиці. Також Надія одягла жакет в клітинку, який додав артистці певної пікантності.

Своє чорняве волосся знаменитість розпустила.

Надія Мейхер влаштувала фотосет / instagram.com/nadyameiher

"Я - кохання! Я - вільна! Я - життя! Я - натхнення! Бери стільки, скільки захочеш та зможеш", - поетично підписала світлини артистка.

Нагадаємо, Надія Мейхер часто ділиться з шанувальниками подібними фото. Нещодавно зірка у відвертому боді показала пишний бюст та плаский животик.

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