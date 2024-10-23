Надія Мейхер, яка мовчить про війну, взяла прізвище чоловіка-росіянина

Також артистка розповіла, яке до неї прийшло усвідомлення та чим вона тепер займається.

Екс"ВІА Гра", співачка та акторка Надія Мейхер, яка мовчить про війну, вийшла на зв'язок.

Виконавиця показала, що публічно взяла прізвище чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Якщо раніше співачка підписувалася Мейхер, то тепер лише Уржумцева. Сталося це після того, як в артистки відібрали сторінку в Instagram і їй довелося створити нову.

Сторінка Надії Мейхер в Instagram / Фото: instagram.com/miraculum_voce

Окрім того, Надія у дивному дописі написала, що до неї "прийшло усвідомлення", після якого вона змінила рід діяльності. Зокрема, співачка говорить, що багато років тому почала писати вірші та прозу. Згодом виконавиця зрозуміла, що це не плід її фантазії, а вони "з'являються з певного простору, адже рядки нібито були пророчі та кармічні". Тож, Уржумцева заявила, що вона передає "божественні послання".

"2006-го я почала писати вірші, прозу…За кілька років було багато написано. Тоді для мене це стало не тільки віддушиною, але й усвідомленням того, що вірші я не вигадувала, вони проявились з простору, до якого я автоматично підключалася. І через призму життєвого та містичного досвіду народжувалися пророчі, кармічні, життєво-іронічні рядки…Тоді я й не підозрювала, що це було навчання найвищими силами того, що проявляється через мене зараз — божественні послання, які створюються як для всіх, так і за запитом індивідуально", - написала артистка.

Допис Надії Мейхер / Фото: instagram.com/miraculum_voce

Загалом, Надія Мейхер мовчить про повномасштабну війну в Україні. Припускають, що знаменитість нині перебуває за кордоном. Свій блог артистка веде англійською, українською та російською мовами. Востаннє, коли співачка виходила на зв'язок, вона розповідала, де перебуває та чим займається. До слова, тоді артистка не робила дивних дописів про "божественні послання".

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