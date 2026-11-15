Надія Матвєєва / © ТСН

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Українська телеведуча Надія Матвєєва 15 листопада святкує день народження. Зірці українського телебачення виповнилося 58 років.

Багатьом глядачам Матвєєва знайома насамперед як незмінна ведуча популярного тележурналу «Все буде добре», який виходив на СТБ протягом шести років. Однак після завершення проєкту 2018 року її життя не обмежилося телевізійною кар’єрою.

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Надія здобула магістерську освіту з психології, стала коучинею, розвиває власну спільноту та захоплюється тривалими пішими мандрівками. А ще ведуча не приховує щастя в особистому житті, хоча й оберігає коханого від зайвої уваги.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про дитинство Надії Матвєєвої, її телевізійну кар’єру, нову професію, особисте життя та секрети краси й енергії.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Дитинство Надії Матвєєвої: 14 років домашнього насильства та складні стосунки з батьком

Дитинство майбутньої телеведучої минуло в Керчі. Попри теплі спогади про море та сонце, сімейне життя Надії було далеко не безтурботним. Її батько, який працював будівельником, мав алкогольну залежність і регулярно влаштовував удома скандали. Чоловік підіймав руку на дружину, а маленька Надія ставала свідком домашнього насильства. Ведуча згодом зізналася, що пережила 14 років страху.

Матвєєва розповідала, що батько зловживав алкоголем, витрачав зароблені гроші на спиртне, через що матері доводилося самостійно забезпечувати родину. Жінка працювала нянею, а згодом — на котельні, проте її зарплати не вистачало на всі потреби. Сварки вдома могли виникати навіть через їжу. Надія разом із мамою зверталася по допомогу до правоохоронців, однак це не припинило насильства.

Надія Матвєєва з мамою — архівне фото / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Водночас ставлення ведучої до батька було неоднозначним. Вона наголошувала, що, попри жорстокість щодо матері, у тверезому стані чоловік виявляв до неї любов. Після розлучення батьків Надія намагалася підтримувати з ним контакт, однак алкогольна залежність продовжувала руйнувати його життя.

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Зрештою чоловік помер. Матвєєва зізнавалася, що цей досвід залишив глибокий слід у її житті, а пережити його наслідки допомогла психотерапія.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

«Все буде добре»: як Надія Матвєєва стала однією з найвідоміших ведучих країни

Широку популярність Надії принесла робота на телеканалі СТБ. 2012 року вона стала ведучою тележурналу «Все буде добре», який швидко здобув прихильність глядачів. У програмі порушували побутові, сімейні, кулінарні, психологічні та інші теми, а експерти ділилися практичними порадами.

Матвєєва була обличчям проєкту протягом понад шести років. За цей час вийшло понад тисячу випусків. Восени 2018 року СТБ оголосив про припинення виробництва тележурналу.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва з акторами / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Прагнучи нових професійних висот, телеведуча паралельно розширювала свою присутність на телебаченні. Вона вела кулінарне шоу «Все буде смачно!», була суддею проєкту «Битва екстрасенсів», а також працювала в ранкових ефірах. Завдяки різноплановим форматам Надія закріпила за собою статус однієї з найвпізнаваніших ведучих і долучалася до різних проєктів і вела власні. До того ж навіть пробувала свої сили на «Танцях з зірками» 2019 року.

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Надія Матвєєва і Павло Костіцин / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва та Валерій Шохін / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Особисте життя Надії Матвєєвої: молодший на 20 років наречений і син

Особисте життя телеведучої також неодноразово ставало приводом для обговорень. За плечима у зірки два офіційних шлюби. За першого чоловіка вона вийшла заміж у студентські роки, але після народження сина і семи років подружнього життя вони розлучилися. Другий шлюб з колегою по роботі у Надії протривав 11 років.

Надія Матвєєва з ексчоловіком і сином / © liza.ua

2022 року Надія вперше відверто розповіла про нові стосунки. Тоді вона зізнавалася, що вже понад рік закохана в чоловіка, який молодший за неї на 20 років. Пара познайомилася на вечірці, причому обранець спочатку навіть не знав, що спілкується з відомою телеведучою.

За словами Матвєєвої, він працює у сфері, близькій до медицини, та не має стосунку до шоубізнесу. До того ж ведуча 2022 року ділилася, що молодший за неї на 20 років коханий освідчився їй. Це сталося раптово під час відеодзвінка: чоловік зізнався, що хоче одружитися з ведучою, а вона відповіла згодою. Щоправда, тоді обранець не мав обручки й сам зауважив, що без неї пропозиція нібито не вважається повноцінною.

Надія Матвєєва з нареченим / © stb.ua

Згодом ведуча неодноразово давала зрозуміти, що не збирається перетворювати стосунки на публічне шоу. У 2024 році вона пояснювала, що не хоче розповідати подробиці про коханого, оскільки поважає його приватність. Водночас раніше Матвєєва зізнавалася, що спочатку різниця у віці була для неї стереотипом, так само її родина настрожено це приймала, однак реальні почуття змінили її погляди. А критикам вона наголошувала, що вони аж ніяк не «експерти з кохання».

Від першого шлюбу Надія має сина Владислава. На початку повномасштабного вторгнення ведуча розповідала, що син висловив бажання долучитися до ЗСУ та бути на передовій, і вона не стала його відмовляти. Однак пізніше, у березні 2024 року, Матвєєва спростувала те, що син служить у війську й назвала інформацію «неправильною». Нині невідомо, де саме перебуає та чим займається Владислав, адже він оберігає свою приватність.

Надія Матвєєва з сином / © Viva

Де зараз Надія Матвєєва: нова професія після років на ТБ

Після завершення низки популярних шоу і проєктів Матвєєва не зникла з медійного простору й поступово почала розвивати й інший професійний напрям. Ведуча давно цікавилася психологією, а згодом вирішила перетворити це захоплення на повноцінну освіту. 2024 року вона повідомила, що захистила магістерську роботу з психології в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. На початку 2025-го зірка вже показала диплом магістерки.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Нині Надія позиціює себе як психологиню та коучиню за міжнародними стандартами. Вона проводить індивідуальні сесії, допомагає людям працювати з цілями, мисленням, емоційним інтелектом й іншими запитами. Ведуча розповідала, що до неї звертаються люди, які прагнуть змін, але не знають, із чого почати, або переживають особисту кризу. Водночас від телевізійної діяльності вона відмовлятися не планувала.

Окрім цього, Матвєєва веде блог, у якому ділиться мотиваційними відео, роздумами про ментальне здоров’я та особистим досвідом. Також вона долучається до соціальних і благодійних ініціатив та бере участь у публічних заходах. Ведуча залишається жити у Києві під час війни та регулярно висвітлює наслідки російського терору.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Секрети краси Надії Матвєєвої: інтенсивна ходьба по 100 км та ритуали для енергії на цілий день

Окреме місце в житті ведучої посідає турбота про себе. Надія неодноразово наголошувала, що для неї важливі не лише зовнішність, а й внутрішній стан, фізична активність та психологічний комфорт. Одним із головних захоплень зірки стала ходьба. Вона навіть створила власну спільноту, де об’єднує людей навколо активного способу життя та саморозвитку.

Захоплення тривалими прогулянками переросло у справжні випробування на витривалість. 2025 року Матвєєва здійснила давню мрію та пройшла паломницький маршрут Каміно де Сантьяго. Вона подолала пішки 280 кілометрів від португальського Порту до іспанського Сантьяго-де-Компостела. На це в неї пішло 11 днів. Після мандрівки ведуча отримала статус пілігрима та відповідне свідоцтво про проходження шляху.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

А своїми двома щоденними ритуалами, які допомагають залишатися енергійною, Надія називає склянку води зранку та ходьбу. За її словами, прогулянки для неї — це своєрідна медитація, можливість упорядкувати думки та заспокоїтися.

Щодо косметології, то Матвєєва не приховує, що вдається до певних процедур. Свого часу вона зізнавалася, що робила ін’єкції ботоксу, корекцію губ та носогубних складок. Водночас пластичних операцій ведуча не робила. Вона ділиться, що зараз навідується до косметологів і має певні б’юті-ритуали, зокрема й масажі.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Не менш принципово Надія ставиться і до вікових стереотипів. Вона неодноразово відповідала на закиди щодо свого віку та наголошувала, що цифри в паспорті не повинні визначати, що людині можна робити, а від чого варто відмовитися.

«В моєму віці вже пізно танцювати на вулиці або концерті, йти одній у похід, носити яскраві сукні, отримувати ще одну освіту, голосно сміятися, тощо — це обмежуючі переконання стосовно віку», — ділилася ведуча у своєму фотоблогу.

За словами Матвєєвої, подібні установки формуються через виховання, соціальний вплив та минулий досвід. Вони можуть заважати людині розвиватися й відкривати для себе нове. Тож сама знаменитість обирає не обмежувати себе віком, продовжувати навчатися, подорожувати, працювати та просто насолоджуватися життям.

Надія Матвєєва

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