Надії Матвєєвій на обличчі наклали шви: ведуча розповіла, як травмувалася на зніманнях

Ведуча жартує, що тепер вона схожа на Гаррі Поттера.

Українська телеведуча Надія Матвєєва, яка днями показалася з розбитим лобом, вийшла на зв'язок з шанувальниками після інциденту.

Матвєєва розповіла прихильникам, що з нею сталося. На свій сторінці в Instagram ведуча виклала відео, у якому поділилася, як травмувала обличчя. За словами Надії, неприємна ситуація відбулася під час знімань проєкту:

"Ми знімаємо історію жінок, які боронять Україну. Одна з героїнь – снайперка Ірина. Разом з нею ми вирушили на полігон для того, щоб я подивилася, як снайпер стріляє з гвинтівки і спробувала сама це зробити. Я намагалася бути обережною, але через мою недосвідченість оптичний приціл гвинтівки під час пострілу відскочив і вдарив мені в лоба", - прокоментувала ведуча.

Після знімань Матвєєва вирушила до лікаря і він наклав на лоба ведучій шви. "Для моєї роботи цей шрам трішки зайвий, але мене потішив коментар, що я тепер як Гаррі Поттер", - поділилася Надія.

Нагадаємо, місяць тому під час концерту у Польщі жорстко травмувався співак Артем Пивоваров. Через необережний рух артист пошкодив ногу, йому довелося негайно викликати швидку.

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