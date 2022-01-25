Надя Дорофєєва допомогла здійснити мрію 14-річній дівчині з інвалідністю

Підопічна "Здійсни мрію" зняла ТікТок з Надєю Дорофєєвою на "Голосі країни".

Підопічна благодійного проєкту 1+1 media "Здійсни мрію" побувала на зніманнях 12-го сезону "Голосу країни", влаштувала фотознімання для улюбленої співачки – DOROFEEVA і зняла з нею ТікТок.

14-річна Марія Полоннікова з м. Бровари зі спортивної родини – її мама Катерина – професійна спортсменка, а дідусь Олександр – заслужений майстер спорту з гандболу. Для себе Марійка теж обрала спорт – після 6-го класу вступила до Броварського спортивного училища на відділення легкої атлетики (штовхання ядра). Але навчалася всього 6 днів. Після одного із тренувань Маша відчула гострий біль в спині, а через деякий час припинила відчувати ноги. Дівчині поставили діагноз – мієліт (запалення спинного мозку), який спричинив сильний набряк.

пресслужба каналу "1+1"

Довгий шлях дівчини до одужання – численні обстеження, 6 операцій, 3-місячне лікування в Охматдиті. У Маші є шанс знову ходити. Для цього вона щодня займається реабілітацією за спеціально розробленою методикою. Родина вірить, що це обов'язково станеться, адже щоночі Марійці сниться сон, як вона встає з візка і робить перші кроки.У лікарні дівчина почала займатися творчістю – створення прикрас, малювання, знімання ТікТок-відео. Але найбільша пристрасть Маші – фотографія. Вона любить робити красиві та мальовничі знімки на свій телефон – фотографує друзів, рідних, природу та домашніх тварин. І дуже мріяла мати професійний фотоапарат і ноутбук – щоб розвивати свій талант і стати професійним фотографом. Саме це своє бажання Марійка намалювала на уроці мрій в Охматдиті.

"Мені подобається фотографувати. Я ніби створюю картину для себе, як малюнок. Мене це розслабляє, надихає", – поділилася Маша.

Не опускати руки в боротьбі із хворобою дівчині допомагала музика та кліпи її кумирки – співачки, тренерки вокального шоу "Голос країни" – Наді Дорофєєвої. Маша стежить за нею в соцмережах та захоплюється творчістю. Як і зірка, Маша веде свій ТікТок – @devochka_v_kolyaske. І вона дуже хотіла зняти ТікТок з улюбленою артисткою. Це команді "Здійсни мрію" по секрету розповіла мама Маші – Катерина.

І от, у прямому ефірі "Сніданок.Вихідний" здійснилася мрія Марійки. Дівчину запросили до студії, щоб поспілкуватися про те, як боротьба робить її ще більш впевненою у собі, сильною і, попри все, щасливою.

пресслужба каналу "1+1"

Але мрійниця і не підозрювала, що на неї там чекатиме. Кураторка проєкту "Здійсни мрію", ведуча Проспорт, Олександра Лобода, ведучі Сніданку – Олександр Попов та Людмила Барбір влаштували сюрприз Марійці. Просто посеред розмови про мрії – Олександр Попов виніс подарунки – омріяні фотоапарат і ноутбук.

пресслужба каналу "1+1"

А Олександра Лобода оголосила, що одразу після ефіру вони з Машею вирушають до знімального павільйону "Голос країни" на зустріч з Надією Дорофєєвою.

За лаштунками вокального шоу професійний фотограф провів для Маші майстер-клас – пояснив основні правила фотографії й допоміг зробити пробні кадри. Потім до Маші прийшла Дорофєєва.

пресслужба каналу "1+1"

"Я хочу зробити тобі величезний комплімент за те, що в тебе така прекрасна любов і захоплення – фотографувати, бути такою сонячною і яскравою! Знаю твою історію, і бачу що ти дуже світла! Я хочу, щоб ти повірила, що все буде гаразд! Я вірю та знаю!", – сказала Марійці Надя.

Надя запропонувала Марійці сфотографувати її на новий фотоапарат.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Дівчата тепло поспілкувались, наобіймались, зробили спільні селфі й записали ТікТок на згадку про зустріч.

Після фотосесії Надя вирушила на репетицію батлів зі своєю командою й запросила Марію до глядацької зали. Вона першою побачила склад команди Наді Дорофєєвої на "Голосі країни".

"29 квітня “Здійсни мрію” виповниться 6 років. Діти продовжують мріяти, а ми продовжуємо здійснювати їхні мрії. Маша – спортсменка, а люди які обирають спорт мають неймовірно сильний характер. Її історія надихає ніколи не здаватись. Я впевнена в тому, що ми побачимось з нею ще! Будемо запрошувати Машу на наші заходи, як фотографа-фрілансера!", – поділилась Олександра Лобода, кураторка "Здійсни мрію".

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