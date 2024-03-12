Надя Дорофєєва емоційно розповіла про знімання у проєкті "Україна неймовірних людей"

Українська співачка Надя Дорофєєва стала запрошеною гостею нового шоу "Україна неймовірних людей", прем'єра якого відбудеться 16 березня о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Це безбар'єрний проєкт з важливою соціальною місією, який об'єднає всі таланти різних вікових категорій на одній сцені та закохає в незламне покоління українців. Співачка переконана, що історії та здібності конкурсантів зуміють надихнути глядачів біля екранів.

Надя Дорофєєва

"Мені здається, цей проєкт здатен хоча б на маленький час повернути нас обличчями одне до одного. Щоб ми побачили та зрозуміли, наскільки наші люди талановиті, наскільки вони потужні, наскільки сильні, наскільки сучасні. Тому, якщо ви хочете додати собі сил, щоб боротися, щоб жити, подивіться "Україну неймовірних людей", – висловилася артистка.

Надя Дорофєєва на шоу "Україна неймовірних людей"

У першому випуску проєкту співачку та глядачів дивуватимуть музикант оркестру президентського полку Олександр Селезньов, у руках якого навіть фронтова зброя перетворюється на інструмент, маленький декламатор Микола Варцаб'юк, який зворушив Дорофєєву до глибини душі, юний барабанщик Кирило Корзун, що розриває соцмережі, берегиня витинанки Дар'я Альошкіна, повітряний гімнаст Степан Мельник, котрий відроджує циркове мистецтво в Україні, фольклористка Софія Артеменко та степіст Лев Пилипюк. А також художня гімнастка з протезом Олександра Паскаль, яка втратила ніжку під час російського обстрілу Одещини.

Надя Дорофєєва на шоу "Україна неймовірних людей"

"Зараз дуже багато історій, які дивують, історій, які розбивають серце, але водночас роблять нас сильнішими, роблять нас незламними. Сьогодні теж такі історії на сцені були. Я не очікувала такого рівня від наших учасників", – поділилася співачка.

Надя Дорофєєва

Щотижня серед усіх феноменальних учасників проєкту "Україна неймовірних людей" зіркові гості та глядачі обиратимуть переможця, який у фіналі змагатиметься за грошовий приз. Надя Дорофєєва зізналася, що для неї цей вибір був надскладним.

Надя Дорофєєва

"Голосувала я в стані панічної атаки. Тому що оцінити людей, які займаються різними жанрами, по-перше, неможливо. По-друге, серед них професіонали, які виступають на світовому рівні. Я голосувала, керуючись емоційними враженнями, тим, що сколихнуло мене всередині", – розповіла артистка.

Надя Дорофєєва і Тімур Мірошниченко

Дивіться прем'єру шоу "Україна неймовірних людей" 16 березня о 19:00 з ведучими Юлією Саніною та Тімуром Мірошниченком.

Юлія Саніна, Тімур Мірошниченко і Надя Дорофєєва

Читайте також: