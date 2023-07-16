Надя Дорофєєва і Міша Кацурін одружилися: Завадюк розсекретив, коли насправді відбулося весілля

Український продюсер Володимир Завадюк розсекретив, коли насправді відбулося весілля співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна.

Так, Завадюк був серед запрошених гостей на святі закоханих. Про те, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно одружилися, стало відомо 13 липня. Однак весілля парочки відбулося значно раніше, а саме у червні. Як пояснив Завадюк, радісну новину доводилося приховувати місяць.

"Як складно було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Надя Дорофєєва і Міша Кацурін з весіллям вас ще раз. Кохання та сміливість завжди перемагають", - написав продюсер у своєму фотоблогу.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, чутки про весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна почали ширитися в середині червня. Ексредактор Elle и Harper's Bazaar Роман Тимофєєв повідомляв, що пара офіційно стане чоловіком та дружиною 15 червня. Закохані тривалий час утримувалися від коментарів.

Лише 13 липня парочка підтвердила, що дійсно зіграла весілля. Надя одягла білу сукню та довгий вельон, а от Міша був у костюмі, кепці та кедах. Образ нареченого неабияк розкритикували у Мережі. Нещодавно Дорофєєва пояснила, чому Кацурін з'явився на їхньому весіллі у більш повсякденному вбранні.

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