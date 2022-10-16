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Надя Дорофєєва і Міша Кацурін показали, як разом провели вихідні у творчій атмосфері

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Надя Дорофєєва і Міша Кацурін показали, як разом провели вихідні у творчій атмосфері

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка і ресторатор зайнялися малюванням на свіжому повітрі.

Виконавиця і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва показала, як вихідними мило проводить час зі своїм бойфрендом Мішею Кацуріним.

Свій вихідний пара вирішила провести у творчій атмосфері та разом створити витвір мистецтва. У Instagtram Дорофєєва поділилася кадрами, на яких вони із Кацуріним намалювали спільну картину. 

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Наша неділя", - коротко підписала відео у сторіз співачка. 

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Закохані вирішили створити картину у рожево-синіх відтінках та зобразити на ній усе, що забажається. У перервах між малюванням пара насолоджувалася теплим чаєм та компанією одне одного. 

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зараз Міша та Надя відверто діляться деякими подробицями своїх стосунків із шанувальниками. Так, нещодавно Кацурін поділився відвертою світлиною співачки у своєму блозі. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1521
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