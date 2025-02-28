Надя Дорофєєва і Міша Кацурін замилували обіймами під час рідкісного виходу на публіку

Українська співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним вперше за тривалий час з'явилися на публіці разом.

Пара не часто відвідує публічні заходи і ділиться подробицями особистого життя. Однак 27 лютого вони все ж таки завітали на прем'єрний показ нової комедії "Песики", де головну роль зіграла Леся Нікітюк. Нагадаємо, Дорофєєва випустила саундтрек до цієї стрічки, який має назву "Муракамі".

Закохані Надя Дорофєєва і Міша Кацурін проігнорували фотосесію на червоній доріжці. І майже весь час перед сеансом провели в обіймах один одного в барі.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: Кінотеатр "Оскар"

До слова, для Лесі Нікітюк фільм "Песики" став дебютом у великому кіно. Тому ми не могли не поцікавитися у Наді Дорофєєвої,чи згадує вона свій перший досвід знімань у повнометражному фільмі, а саме у комедії "Я, ти, він, вона", де її партнером був майбутній президент Володимир Зеленський.

"Вибачте, у нас сьогодні вихідний, тому я коментарі не даю", - сказала ТСН.ua співачка.

Тим не менш, після завершення прем’єрного показу Дорофєєва поділилася враженнями від перегляду. Співачка у фотоблогу похвалила акторську гру колеги і оцінила саме кіно: "Я просто в дикому захваті від фільму. Дуже давно не бачила таких веселих, дійсно смішних і талановитих фільмів! Лесю, браво!".

Нагадаємо, сама Леся Нікітюк на зірковій прем'єрі зізналася, як це імітувати на екрані секс з Тарасом Цимбалюком.

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