Надя Дорофєєва і Юлія Саніна здивували неочікуваним дуетом під звуки фронтової зброї

Співачка Надя Дорофєєва стала запрошеною гостею нового проєкту "Україна неймовірних людей", прем'єра якого відбулася 16 березня на телеканалі ТЕТ.

У дуеті з ведучою та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною вона виконала пісню, що стала народним гімном і символом української незламності – "Ой, у лузі червона калина". Акомпанував артисткам учасник шоу, інструменталіст і музикант Оркестру Почесної варти - Олександр Селезньов. До того ж на фронтовій зброї.

На сцені проєкту "Україна неймовірних людей" Олександр Селезньов зіграв на шведському гранатометі, радянській водній міні та автоматі АК-74. Вступивши до лав ЗСУ, він перетворив фронтову зброю на інструмент, чим сколихнув весь український TikTok.

Олександр Селезньов

"Коли я потрапив до армії, я понад півтора місяця не займався музикою. Була така туга, що я просто почав вистукувати на тому, що було в мене під руками. Першим з моїх інструментів був АК-47, після цього я пробував вистукувати щось ріжками для автомата, потім я стукав у кабіні БМП. І після цього в хід пішло все, що було", – розповів Олександр Селезньов.

Зіркова гостя проєкту Надя Дорофєєва та ведуча Юлія Саніна так захопилися його виступом, що імпровізовано заспівали в дуеті. Під акомпанемент Олександра й оплески залу артистки виконали українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина".

"Який же це крутий саунд. Це був би дуже класний трек, якщо накласти читку, спів. Можна купу всього накреативити на все це. Тому з музичної точки зору ви мене дуже сильно здивували своїм стилем. Навіть там, навіть у таких умовах, навіть у такі темні часи ваше серце доводить усім, що ви справжній музикант. Я мрію про те, щоб вам не довелося більше грати на зброї. Я мрію, щоб ви грали на справжніх інструментах", – прокоментувала Дорофєєва.

Зазначимо, щосуботи о 19:00 на шоу "Україна неймовірних людей" вісім неповторних учасників дивуватимуть телеглядачів своїми талантами, захоплюватимуть своєю силою та змагатимуться за вихід у фінал і грошовий приз на здійснення своєї мрії. Щовипуску їхні виступи разом з глядачами в залі оцінюватимуть запрошені зіркові гості, серед яких MONATIK, Маша Єфросиніна, KOLA, Коля Сєрга, Анна Різатдінова та багато інших.

Дивіться масштабну прем'єру "Україна неймовірних людей" щосуботи о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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