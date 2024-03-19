Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надя Дорофєєва і Юлія Саніна здивували неочікуваним дуетом під звуки фронтової зброї

Надя Дорофєєва і Юлія Саніна здивували неочікуваним дуетом під звуки фронтової зброї

Юлія Саніна, Надя Дорофєєва

Артисткам акомпанував військовий ЗСУ.

Співачка Надя Дорофєєва стала запрошеною гостею нового проєкту "Україна неймовірних людей", прем'єра якого відбулася 16 березня на телеканалі ТЕТ.

У дуеті з ведучою та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною вона виконала пісню, що стала народним гімном і символом української незламності – "Ой, у лузі червона калина". Акомпанував артисткам учасник шоу, інструменталіст і музикант Оркестру Почесної варти - Олександр Селезньов. До того ж на фронтовій зброї.

На сцені проєкту "Україна неймовірних людей" Олександр Селезньов зіграв на шведському гранатометі, радянській водній міні та автоматі АК-74. Вступивши до лав ЗСУ, він перетворив фронтову зброю на інструмент, чим сколихнув весь український TikTok.

Олександр Селезньов / ©
Олександр Селезньов

"Коли я потрапив до армії, я понад півтора місяця не займався музикою. Була така туга, що я просто почав вистукувати на тому, що було в мене під руками. Першим з моїх інструментів був АК-47, після цього я пробував вистукувати щось ріжками для автомата, потім я стукав у кабіні БМП. І після цього в хід пішло все, що було", – розповів Олександр Селезньов.

Зіркова гостя проєкту Надя Дорофєєва та ведуча Юлія Саніна так захопилися його виступом, що імпровізовано заспівали в дуеті. Під акомпанемент Олександра й оплески залу артистки виконали українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина".

"Який же це крутий саунд. Це був би дуже класний трек, якщо накласти читку, спів. Можна купу всього накреативити на все це. Тому з музичної точки зору ви мене дуже сильно здивували своїм стилем. Навіть там, навіть у таких умовах, навіть у такі темні часи ваше серце доводить усім, що ви справжній музикант. Я мрію про те, щоб вам не довелося більше грати на зброї. Я мрію, щоб ви грали на справжніх інструментах", – прокоментувала Дорофєєва.

Зазначимо, щосуботи о 19:00 на шоу "Україна неймовірних людей" вісім неповторних учасників дивуватимуть телеглядачів своїми талантами, захоплюватимуть своєю силою та змагатимуться за вихід у фінал і грошовий приз на здійснення своєї мрії. Щовипуску їхні виступи разом з глядачами в залі оцінюватимуть запрошені зіркові гості, серед яких MONATIK, Маша Єфросиніна, KOLA, Коля Сєрга, Анна Різатдінова та багато інших.

Дивіться масштабну прем'єру "Україна неймовірних людей" щосуботи о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація