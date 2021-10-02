Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж: "Зайшла до ванної і злякалася"

Співачка перефарбувала волосся.
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва наважилася на зміни в образі.
Так, артистка перефарбувала світле волосся в темний колір. Також виконавиця зробила біляве пасмо. Своє перевтілення знаменитість продемонструвала фанатам у фотоблогу. Зірка опублікувала фото та відео, де хизується новим іміджем.
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У дописі Надя зізналася, що ще не звикла до нової себе. А вранці, побачивши себе у дзеркалі, злякалася.
"Прокинулася вранці, зайшла до ванної і злякалася! Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі, будь-які експерименти в зовнішності – для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, знімань і т.д. Але на ділі кожен прибраний міліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін! Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи", – поділилася вона.
У коментарях користувачі написали, що темне волосся Дорофєєвій також дуже личить.
- Дуже личить цей колір! Кайф
- Мені будь-яка Надя подобається
- Мені подобається
- Тобі дуже личить
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