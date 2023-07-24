Надя Дорофєєва на архівних фото здивувала, який вигляд мала у шкільні роки

Артистка порівняла свій стиль тоді і зараз.

Українська співачка Надя Дорофєєва замилувала Мережу добіркою своїх дитячих фото.

Виконавиця вирішила показати, який стиль в одязі в неї був у шкільні роки та порівняти його зі своїм теперішнім модним смаком. Колажами за архівними та сучасними світлинами Надя поділилася в Instagram.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дивлячись свої уподобання в одязі в юності та зараз, Дорофєєва дійшла висновку, що зовсім не змінилася за ці роки.

"Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків - закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль, і ржу, бо ніяк", - пожартувала співачка.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальників потішила така кумедна добірка від Наді, вони також підмітили, що з роками зірка стала тільки кращою: "Ікона стилю в будь-якому віці", "Надя завжди на висоті", "Була і є красуня", "В дитинстві - гарнюня, зараз - ікона".

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала один із затишних вечорів зі своїм новоспеченим чоловіком Мішею Кацуріним.

Читайте також: