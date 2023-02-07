Надя Дорофєєва на романтичних кадрах показала, як Міша Кацурін готує вечерю

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як провела один з вечорів разом зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.

Виконавиця записала миле відео з коханим, яким поділилася у своєму акаунті в ТікТок під пісню Pretty Girls Walk реперки Big Boss Vette.

У ролику Дорофєєва продемонструвала смачну вечерю, яку для них приготував Кацурін. Ресторатор потішив свою кохану білою рибою, тушкованою на пательні з овочами та спеціями.

Сама ж Дорофєєва з'явилася на відео у домашньому образі - без макіяжу, у сірому худі та із зібраним у пучок волоссям. У кінці ролику співачка подякувала коханому за вечерю ніжним поцілунком.

До речі, нещодавно Надя Дорофєєва представила нову ліричну пісню "Вотсап". Днями виконавиця показала, як знімався кліп до треку та розповіла, як перевтілилася у емоційну драмерку.

Читайте також: