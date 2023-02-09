Надя Дорофєєва на романтичному відео показала ніжні поцілунки з Мішею Кацуріним

Українська співачка Надя Дорофєєва потішила новим романтичним контентом зі своїм обранцем, ресторатором Мішею Кацуріним.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео, де показала, як вони з бойфрендом проводять час. За келихом смачного напою Надя вмовляла коханого виконати разом хоча б на якомусь її концерті їхню спільну пісню "Щоб не було". На відео парочка розмовляла та ніжно цілувала одне одного.

"Поки я вмовляю Мішу Кацуріна вийти зі мною на сцену і зіграти "Щоб не було" хоч в одному місті тура Україною - пісня вже майже 2 місяці в топ-чартах України. Зараз вже на 4-му, бо пісня "вотсап" її посунула", - поділилася творчими досягненнями Надя.

Дорофєєва також розповіла, що така потужна оцінка її творчості дає їй силу та натхнення творити далі та бути відвертою зі своїми прихильниками.

"Такі приємні перемоги - дають сили . Розуміння, що сила у щирості, - звільнило мене. І тут це вже не про формат і жагу до стандарту. Тут ти просто пишеш музику, яка тобі подобається. Тут ти просто говориш правду, а люди це відчувають", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва все частіше ділиться спільним контентом зі своїм бойфрендом. Нещодавно артистка показувала, як Міша готує для неї вечерю.

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