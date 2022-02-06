Надя Дорофєєва нарешті почала подобатися собі та відповіла на закиди, що вона надто худорлява

Надя Дорофєєва нарешті почала подобатися собі та відповіла на закиди, що вона надто худорлява

Артистка раніше мала комплекси щодо своєї зовнішності.

Українська співачка, тренерка проєкту "Голос країни-12" Надя Дорофєєва зізналась, що тривалий час вчилася полюбити свою зовнішність.

Так, зірка мала комплекси. Втім, "Світському життю" співачка розповіла, що нарешті почала подобатися собі.

"Кожного разу я вчуся сприймати, вчуся любити себе. І вже нарешті я почала собі подобатися. Для когось надто худенька, для когось ще щось… Ідіть всі, знаєте… Все!" - поділилася Надя.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, зірка розповіла, що займається своєю фігурою. Навіть під час відпочинку у Тулумі виконавиця робила спортивні вправи. Втім, Надя також тішила себе смачненькою їжею та коктейлями.

"Я кожного дня пила коктейлі. Там вони дуже смачні. Звичайно, пила текілу, звичайно, їла, багато їла. Але я реально займалася спортом. Два рази на тиждень. Під час відпустки цього достатньо", - поділилася знаменитість.

Надя Дорофєєва у Тулумі / instagram.com/nadyadorofeeva

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