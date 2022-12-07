Надя Дорофєєва насмішила фанів вранішнім фото у масці та з poker face

Артистка показала, як з самого ранку налаштовується на роботу.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками своїм кумедним фото.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила декілька знімків, які зробила сьогодні вранці. Надя розповіла прихильникам, що сьогодні від самого ранку вже на ногах а все через нові знімання. Втім, над чим саме зараз працює Дорофєєва, вона не повідомила.

Спочатку зірка показала свою засніжену машину і вказала, що кадр було зроблено о 6:59 ранку. Наступним знімком виконавиця показала, як вже сидить у кріслі гримера з маскою на обличчі.

Надя Дорофєєва показала, з чого почався її ранок / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

При чому це фото співачка показала двічі, покепкувавши зі свого "веселого" виразу обличчя:

"Доброго ранку всім. На вулиці дуже тепло і комфортно. Всім гарного настрою. Відчуття, як -9", - підписала фотографії Надя.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, 2 грудня Надя Дорофєєва відіграла великий благодійний сольний концерт у Києві. Артистка зібрала аншлаг у столичній Stereo Plaza. Співачка збирала гроші для відновлення будинків постраждалих від війни. Як минув перший від початку війни концерт Дорофєєвої у Stereo Plaza, читайте у нашому репортажі.

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