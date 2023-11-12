Надя Дорофєєва насмішила відео, як дворічний син її чоловіка Кацуріна робив їй зачіску

Артистка показала, як проводить час з сином свого чоловіка від першого шлюбу.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками коротким відео, знятим у них з чоловіком Мішею Кацуріним вдома.

У ролику, який виконавиця запостила у своєму Instagram, вона повідомила, що наразі діти Кацуріна від першого шлюбу з Дашею Кацуріною проводять час з ними. Принаймні, у відео Дорофєєва показала молодшого сина свого чоловіка, дворічного Івана.

Надя показала, як маленький Іван вирішив їй та батьку зробити зачіски. "Іван робить стайлінг мені і цьому чоловіку з розкішною шевелюрою", - прокоментувала ролик артистка.

Спочатку хлопчик підходить до Кацуріна і починає розчісувати йому голову: "Ти впевнений, що мені це потрібно?" – запитує у сина Кацурін, в якого нема волосся. Потім Іван біжить до Наді і починає розчісувати волосся їй.

Надя Дорофєєва показала, як дворічний син Кацуріна робив їй зачіску

Це відео викликало у шанувальників Дорофєєвої дуже зворушливі емоції:

Він такий милий!

Надю, вам так личить материнство! Ви мусите з Мішею завести малюка

Майбутній стиліст та дизайнер!

Нагадаємо, не так давно Надя Дорофєєва показувала фанам, як проводить час з дворічним сином свого чоловіка Міші Кацуріна Іваном. Співачка помузикувала з хлопчиком на синтезаторі і подуркувала з ним.

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