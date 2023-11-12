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Надя Дорофєєва насмішила відео, як дворічний син її чоловіка Кацуріна робив їй зачіску

Надя Дорофєєва насмішила відео, як дворічний син її чоловіка Кацуріна робив їй зачіску

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
87
Час на прочитання
2 хв
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Надя Дорофєєва насмішила відео, як дворічний син її чоловіка Кацуріна робив їй зачіску

Надя Дорофєєва з дітьми Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Артистка показала, як проводить час з сином свого чоловіка від першого шлюбу.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками коротким відео, знятим у них з чоловіком Мішею Кацуріним вдома.

У ролику, який виконавиця запостила у своєму Instagram, вона повідомила, що наразі діти Кацуріна від першого шлюбу з Дашею Кацуріною проводять час з ними. Принаймні, у відео Дорофєєва показала молодшого сина свого чоловіка, дворічного Івана.

Надя показала, як маленький Іван вирішив їй та батьку зробити зачіски. "Іван робить стайлінг мені і цьому чоловіку з розкішною шевелюрою", - прокоментувала ролик артистка.

Спочатку хлопчик підходить до Кацуріна і починає розчісувати йому голову: "Ти впевнений, що мені це потрібно?" – запитує у сина Кацурін, в якого нема волосся. Потім Іван біжить до Наді і починає розчісувати волосся їй.

Надя Дорофєєва показала, як дворічний син Кацуріна робив їй зачіску

Надя Дорофєєва показала, як дворічний син Кацуріна робив їй зачіску

Це відео викликало у шанувальників Дорофєєвої дуже зворушливі емоції:

  • Він такий милий!
  • Надю, вам так личить материнство! Ви мусите з Мішею завести малюка
  • Майбутній стиліст та дизайнер!

Нагадаємо, не так давно Надя Дорофєєва показувала фанам, як проводить час з дворічним сином свого чоловіка Міші Кацуріна Іваном. Співачка помузикувала з хлопчиком на синтезаторі і подуркувала з ним.

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Дата публікації
Перегляди
87
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