Надя Дорофєєва несподівано заспівала на концерті з Кацуріним: "Ледь не зомлів від страху"

Бойфренд артистки не очікував, що він виступатиме на сцені.
Українська співачка Надя Дорофєєва в рамках свого благодійного концертного туру Україною виступала в Луцьку.
Там на прихильників виконавиці чекав сюрприз. Артистка запросила бойфренда, ресторатора Мішу Кацуріна, виступити з нею на сцені.
Для коханого артистки це була справжня несподіванка. Він сидів у глядацькій залі та насолоджувався концертом коханої. Аж раптом світло софітів спрямували на нього, а Надя тим часом попросила його виступити з нею.
Ресторатор довго не розмірковував та піднявся на сцену. Разом парочка виконала пісню "Щоб не було". Міша грав на гітарі, а Надя співала.
@dodo_ofk Нарешті! Ми всі цього чекали наш inst: dodo_ofk (там багато цікавого) #nadyadorofeeva #надядорофеєва #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #сенси #щобнебуло @nadyadorofeeva @misha_katsurin ♬ оригінальний звук - dodo_ofk
Як зізнався Кацурін, для нього це стало справжнім шоком, адже він не очікував, що виступатиме. Ресторатор навіть почав хвилюватися, утім, йому сподобалося.
"Поїхав в останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Виходь, каже, співай зі мною. Вийшов, заспівав, ледь не зомлів від страху. Кайф дикий", - поділився Михайло.
Нагадаємо, під час одного з концертів з Надею Дорофєєвою стався курйозний інцидент. Декоративний топ, який був елементом образу знаменитості, сповз просто під час її виступу на сцені.
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