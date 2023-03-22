Надя Дорофєєва несподівано заспівала на концерті з Кацуріним: "Ледь не зомлів від страху"

Бойфренд артистки не очікував, що він виступатиме на сцені.

Українська співачка Надя Дорофєєва в рамках свого благодійного концертного туру Україною виступала в Луцьку.

Там на прихильників виконавиці чекав сюрприз. Артистка запросила бойфренда, ресторатора Мішу Кацуріна, виступити з нею на сцені.

Для коханого артистки це була справжня несподіванка. Він сидів у глядацькій залі та насолоджувався концертом коханої. Аж раптом світло софітів спрямували на нього, а Надя тим часом попросила його виступити з нею.

Бойфренд артистки не очікував на такий хід подій / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ресторатор довго не розмірковував та піднявся на сцену. Разом парочка виконала пісню "Щоб не було". Міша грав на гітарі, а Надя співала.

Як зізнався Кацурін, для нього це стало справжнім шоком, адже він не очікував, що виступатиме. Ресторатор навіть почав хвилюватися, утім, йому сподобалося.

Кацурін на сцені не втратив почуття гумору / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Поїхав в останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Виходь, каже, співай зі мною. Вийшов, заспівав, ледь не зомлів від страху. Кайф дикий", - поділився Михайло.

Чудовий дует вийшов / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, під час одного з концертів з Надею Дорофєєвою стався курйозний інцидент. Декоративний топ, який був елементом образу знаменитості, сповз просто під час її виступу на сцені.

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