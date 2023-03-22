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Надя Дорофєєва несподівано заспівала на концерті з Кацуріним: "Ледь не зомлів від страху"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2371
Час на прочитання
2 хв
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Надя Дорофєєва несподівано заспівала на концерті з Кацуріним: "Ледь не зомлів від страху"

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Бойфренд артистки не очікував, що він виступатиме на сцені.

Українська співачка Надя Дорофєєва в рамках свого благодійного концертного туру Україною виступала в Луцьку.

Там на прихильників виконавиці чекав сюрприз. Артистка запросила бойфренда, ресторатора Мішу Кацуріна, виступити з нею на сцені.

Для коханого артистки це була справжня несподіванка. Він сидів у глядацькій залі та насолоджувався концертом коханої. Аж раптом світло софітів спрямували на нього, а Надя тим часом попросила його виступити з нею.

Бойфренд артистки не очікував на такий хід подій / © instagram.com/nadyadorofeeva
Бойфренд артистки не очікував на такий хід подій / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ресторатор довго не розмірковував та піднявся на сцену. Разом парочка виконала пісню "Щоб не було". Міша грав на гітарі, а Надя співала.

@dodo_ofk Нарешті! Ми всі цього чекали наш inst: dodo_ofk (там багато цікавого) #nadyadorofeeva #надядорофеєва #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #сенси #щобнебуло @nadyadorofeeva @misha_katsurin ♬ оригінальний звук - dodo_ofk

Як зізнався Кацурін, для нього це стало справжнім шоком, адже він не очікував, що виступатиме. Ресторатор навіть почав хвилюватися, утім, йому сподобалося.

Кацурін на сцені не втратив почуття гумору / © instagram.com/nadyadorofeeva
Кацурін на сцені не втратив почуття гумору / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Поїхав в останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Виходь, каже, співай зі мною. Вийшов, заспівав, ледь не зомлів від страху. Кайф дикий", - поділився Михайло.

Чудовий дует вийшов / © instagram.com/nadyadorofeeva
Чудовий дует вийшов / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, під час одного з концертів з Надею Дорофєєвою стався курйозний інцидент. Декоративний топ, який був елементом образу знаменитості, сповз просто під час її виступу на сцені.

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