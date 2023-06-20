Надя Дорофєєва ніжно привітала Мішу Кацуріна з 35-річчям та засвітила каблучку на безіменному пальці

Українська співачка Надя Дорофєєва ніжно привітала свого коханого, ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна з днем народження.

Бойфренду артистки виповнюється 35 років. З нагоди свята Надя присвятила допис коханому в Instagram. Знаменитість опублікувала чимало спільних фото q відео, де показала, як вони разом романтично проводять час. Дорофєєва поділилася, як sз Кацуріним виступала на сцені, як створювала нові композиції, як гуляла вулицями Києва.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В дописі артистка залишила рядки зі своєї пісні, однак трошки змінила їх. Надя зазначила, що "кохає обранця зовсім".

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Я тебе кохаю…зовсім. З днем народження, любий Мішо", - звернулася до коханого артистка.

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Міша Кацурін із гумором відреагував на привітання обраниці. Він опублікував два знімки, на одному з них показав іменинника – себе, а на іншому – його подарунок, Надю Дорофєєву.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

До речі, на одному з відео, яке опублікувала артистка, коли вітала бойфренда з днем народження, вона засвітила каблучку на безіменному пальці правої руки. Що цікаво, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито пара одружується. Надя відреагувала на чутки про весілля та прокоментувала, чи дійсно це так.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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