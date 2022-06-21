Надя Дорофєєва офіційно розсекретила нові стосунки та показала обличчя бойфренда

Українська співачка Надя Дорофєєва перестала приховувати свої нові стосунки.

Так, Надя Дорофєєва вперше офіційно представила свого бойфренда.

Виконавиця підтвердила чутки про те, що зустрічається з відомим ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним. На сторінці в Instagram вона запостила світлину, на якій позує в обіймах Кацуріна і коротко її підписала: "Разом".

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коментарі до цього романтичного посту Надя вимкнула.

Нагадаємо, що 18-го березня цього року Надя Дорофєєва та шоумен Володимир Дантес оголосили про розлучення. Пара була разом протягом 10 років, із них 6 – у шлюбі. Наступного дня про розрив повідомили подружжя рестораторів Міша і Даша Кацуріни. Вони виховують двох спільних дітей – 6-річну доньку та 7-місячного сина.

Чутки про те, що Надя почала зустрічатися з Кацуріним ширилися від квітня. І навіть,отримали підтвердження у вигляді спільного фото пари у Барселоні. Втім тоді закохані стосунки приховували.

Надю і Мішу у квітні бачили разом у Барселоні / Фото: instagram.com/mashmarket

Тим часом, колишньому чоловіку Дорофєєвої Дантесу приписують роман з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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