Надя Дорофєєва переклала свій хіт "Разноцветная" українською мовою і показала фрагмент пісні

Так, Надя Дорофєєва, на відміну від своїх зіркових колег, вирішила деякі російськомовні пісні зі свого репертуару перекласти українською мовою.

І першою стала композиція "Разноцветная". Про це Дорофєєва розповіла на сторінці в Instagram. Вона запостила уривок тексту зі свого хіта і повідомила, що нова прем'єра відбудеться зовсім скоро:

"І не винен тут ніхто

навіть той, хто не шукав

заборонену любов

різнокольорову love…вже зовсім скоро", - написала Надя.

Нагадаємо, що російською цей фрагмент мав такий вигляд: "И никто не виноват, что теряли мы контроль. Всё равно, что говорят – разноцветная любовь".

Зазначимо, що раніше колега та друг Наді Дорофєєвої, співак Дмитро Монатік розповів, чи перекладатиме свої російськомовні хіти. За словами виконавця, він не бачить у цьому сенсу, оскільки треки були написані у той час і подарували багато емоцій: "Там пісні про мрію, про надію. Витрачати час на минуле… мені здається не варто", - сказав Монатік.

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