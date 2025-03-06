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Надя Дорофєєва підкорила Мережу новою піснею і довела до мурах символічним кліпом

Надя Дорофєєва підкорила Мережу новою піснею і довела до мурах символічним кліпом

Надя Дорофєєва

Артистка потішила фанів новинкою.

Українська співачка Надя Дорофєєва нарешті презентувала нову пісню, якою вже встигла підкорити Мережу.

Композиція отримала назву "Додайте світла". Трек виконавиця створила у співавторстві з чоловіком Мішею Кацуріним і автором пісень Іваном Клименком. Новою композицією артистка продемонструвала стан, коли темрява стискає, а світла не видно. Утім, навіть у найтемніші часи внутрішня сила не дає зламатися.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

"Коли ми писали цю пісню, навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною зараз. Вона про стан, у якому ми всі опинилися. Про відчуття, коли темрява стискає, а виходу не видно. Коли тиск з усіх боків стає нестерпним. Але всередині нас є сила, яка не дає зламатися і веде до світла", - говорить співачка про нову пісню.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва вже й встигла представити кліп, який зняв режисер Руслан Махов. Кожна деталь у відео відображає певну частину пісні та її характер, і є особливим символом. Лук і стріли уособлюють виклики, поранення, але і силу водночас. Куб — символ сміливості і простір танцювального єднання, де всі можуть бути справжніми. Серце — трансформований фірмовий знак "хартбіт" — стало більш гострим і бунтарським, загартувавшись реальністю. Підвіси-павутиння — той самий підвішений стан реальності. Танці – як відображення внутрішніх почуттів і вираження емоцій. Усі ці символи складаються в єдину історію — про пошук сили та світла.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

"Ми всі переживаємо темні часи, живемо у своїх "бульбашках", шукаємо світла і очікуємо, коли воно увімкнеться. Це історія про дівчину, яка живе саме в такі тяжкі часи, але продовжує творити, бути яскравою, танцювати… А минулі переживання та рани ховає під захисною бронею, що уособлює образ Наді-лучниці", - говорить про кліп режисер.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко випустила нову чуттєву пісню. Виконавиця заспівала про кохання.

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