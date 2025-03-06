Надя Дорофєєва підкорила Мережу новою піснею і довела до мурах символічним кліпом

Українська співачка Надя Дорофєєва нарешті презентувала нову пісню, якою вже встигла підкорити Мережу.

Композиція отримала назву "Додайте світла". Трек виконавиця створила у співавторстві з чоловіком Мішею Кацуріним і автором пісень Іваном Клименком. Новою композицією артистка продемонструвала стан, коли темрява стискає, а світла не видно. Утім, навіть у найтемніші часи внутрішня сила не дає зламатися.

Надя Дорофєєва

"Коли ми писали цю пісню, навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною зараз. Вона про стан, у якому ми всі опинилися. Про відчуття, коли темрява стискає, а виходу не видно. Коли тиск з усіх боків стає нестерпним. Але всередині нас є сила, яка не дає зламатися і веде до світла", - говорить співачка про нову пісню.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва вже й встигла представити кліп, який зняв режисер Руслан Махов. Кожна деталь у відео відображає певну частину пісні та її характер, і є особливим символом. Лук і стріли уособлюють виклики, поранення, але і силу водночас. Куб — символ сміливості і простір танцювального єднання, де всі можуть бути справжніми. Серце — трансформований фірмовий знак "хартбіт" — стало більш гострим і бунтарським, загартувавшись реальністю. Підвіси-павутиння — той самий підвішений стан реальності. Танці – як відображення внутрішніх почуттів і вираження емоцій. Усі ці символи складаються в єдину історію — про пошук сили та світла.

Надя Дорофєєва

"Ми всі переживаємо темні часи, живемо у своїх "бульбашках", шукаємо світла і очікуємо, коли воно увімкнеться. Це історія про дівчину, яка живе саме в такі тяжкі часи, але продовжує творити, бути яскравою, танцювати… А минулі переживання та рани ховає під захисною бронею, що уособлює образ Наді-лучниці", - говорить про кліп режисер.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко випустила нову чуттєву пісню. Виконавиця заспівала про кохання.

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