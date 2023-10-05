Надя Дорофєєва після чуток про вагітність пояснила, чому в неї немає дітей

Артистка також прокоментувала, за якої умови наважиться на материнство.

Довкола тренерки "Голосу країни-13", української співачки Наді Дорофєєвої поширилися чутки, що вона вагітна від ресторатора Міші Кацуріна.

Виконавиця в ефірі "Нашого радіо" відповіла на ці плітки. Знаменитість заявила, що поки, на жаль, не вагітна.

"Я можу нарешті сказати вам правду – ні, я не вагітна, на жаль", – заявила артистка.

Також Надя Дорофєєва пояснила, чому в неї досі немає дітей. За словами співачки, поки вона не наважується на материнство через напружений робочий графік та постійні стреси. Однак коли артистка буде рішуче налаштована на те, щоб стати мамою, то візьме паузу в кар'єрі.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Це неможливо з такими стресами. Треба брати відпустку", – прокоментувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися чутки, що Надя Дорофєєва вагітна від Міші Кацуріна. Артистку нібито заскочили у лікаря-гінеколога. Знаменитість одразу ж відреагувала на ці плітки та зізналась, чи справді вагітна від Кацуріна.

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