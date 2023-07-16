Надя Дорофєєва поділилася чесним селфі без жодної краплі косметики

Українська співачка Надя Дорофєєва не соромиться показати себе такою, як є - без фільтрів і фотошопу.

У сторіз в Instagram поділилася чесним селфі, на якому зблизька показала своє обличчя без жодної краплі косметики. Також Надя запропонувала шанувальникам поставити їй запитання, які їх цікавлять.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У відповідь на світлину співачки багато шанувальниць відреагували позитивно та подякували Дорофєєвій за те що вона демонструє природню красу а не женеться за "інстаграмною" картинкою.

"Дякую за живе фото. Тепер я знаю що пори на обличчі є не тільки у мене" - написала Наді одна з підписниць.

Артистка відповіла на комплімент та підтримала дівчат. Дорофєєва зауважила що усі жінки прекрасні не дивлячись на жодні особливості шкіри та зовнішності.

"Хочу щоб усі ми, дівчата, любили себе й приймали такими, як ми є. Зі усіма нашими порами, розтяжками та неідеальним волоссям. Дівчата, ви прекрасні", - написала виконавиця.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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