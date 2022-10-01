Надя Дорофєєва поділилася сумним селфі: "Не встигаю оговтатись серед усіх новин"

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва, як і всі українці, дуже емоційно переживає події останніх днів в Україні.

На сторінці в Instagram Надя Дорофєєва запостила селфі, де зображена з сумним обличчям і поділилася своїми переживаннями.

Артистка зізналася, що відчуває спустошення та розпач. Днями у сторіз свого фотоблогу Дорофєєва зробила опитування і отримала сотні таких самих "важких повідомлень".

"Не встигаю оговтатись серед усіх новин. Серце розривається від жорстокості ворога. Відчуття спустошення і розпачу. Зробила вчора опитування в сторіз - і отримала сотні таких самих "тяжких" повідомлень. Друзі, давайте триматися разом", - закликала Надя.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Своєю чергою, вона поділилася, що її рятує від поганих думок. Для Дорофєєвої, це, першою чергою, музика:

"Я лікуюсь музикою. Вона допомагає мені хоч на час "злетіти". Думаю, творчість всім в змозі хоч трохи допомогти. Фільм, малювання, вірші, танці. Допомагайте самі собі. Окрім нас цього ніхто не зробить", - зазначила артистка.

Нагадаємо, що вже цієї неділі, 2 жовтня, на телеканалі ТЕТ о 21:00 відбудеться повернення наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни-12", трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. У кріслах суддів глядачі побачать Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Потапа, а також команду тренерів "Другого шансу" – Андрія Мацоли та Олександри Заріцької.

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