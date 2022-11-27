Надя Дорофєєва поділилася, як переживає повний блекаут: "У душ я не ходжу"

Виконавиця Надя Дорофєєва розповіла, як переживає блекаут в Україні, з яким довелося стикнутися нашій країні внаслідок ворожих обстрілів.

Співачка зізналася, що через відсутність світла та води вона теж відчула певні труднощі,

"Я в шоці від наших людей, це перше, що хочеться казати увесь цей час. Те, як люди реагують - вони усміхаються, підтримують одне одного - я відчуваю те саме. Коли вимкнули світло і не було зовсім зв'язку, я була в укритті. Так я почувалася спокійніше, бо я знала, що я в укритті", - розповіла Надя в ефірі "Єдиних новин".

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зірка також розповіла про те, що й досі в неї немає гарячої води, тому елементарно нормально прийняти душ змоги немає. Втім, намагається не жалітися та триматися у гарному настрої.

"У мене й досі немає гарячої води, тому у душ я не ходжу. Я, як усі українці зараз, і не жаліюся через це. Я сприймаю це з гумором. Так, я якось це роблю, але, щоб нормально сходити у душ, такого не було. Також складно було, коли зник зв'язок, тому що хотілося написати усім своїм близьким, сказати, що у мене все добре і спитати, як вони", - розповіла Дорофєєва.

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