Надя Дорофєєва показала, чим вони з Мішею Кацуріним займаються у ліжку

Українська співачка Надя Дорофєєва показала шанувальникам, як проводить час разом з новим бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним, вдома.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця запостила коротке відео, на якому разом з коханим зображена у ліжку. Надя позує без макіяжу, Міша – без сорочки. Артистка показала, як її обранець готував новий випуск свого проєкту про їжу України, цього разу про гастрономічні місця Львова.

У відео Наді Кацурін лежить у ліжку, дивиться випуск про їжу Львова та емоційно говорить якийсь текст:

"Міша сказився. Пише новий тизер для випуску "Їжа Львова", - прокоментувала ролик Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, не так давно закохані випустили спільну композицію. Надя Дорофєєва та Міша Кацурін представили трек "Щоб не було", який написали разом і в якій відверто відповіли на запитання, які найбільше хвилюють їхніх фанатів.

Пізніше Дорофєєва, говорячи про успіх їхньої з Кацуріним композиції, показала, як юзери відреагували на цю роботу і запостила дивакуваті коментарі хейтерів.

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