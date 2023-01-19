Надя Дорофєєва показала, де вони живуть з Кацуріним та як вдома писали дуетну пісню "Щоб не було"

Українська співачка Надя Дорофєєва подякувала шанувальників за їхній інтерес до її спільної роботи з коханим, музикантом та ресторатором Мішею Кацуріним.

Як розповіла виконавиця, їхній з Кацуріним дуетний трек "Щоб не було" зібрав п'ять мільйонів переглядів на YouTube. З цієї нагоди Дорофєєва поділилася ексклюзивними відео з домашнього архіву, на яких Надя показала, як вони вдома разом з Мішею писали свій хіт.

На відео видно частково квартиру, в якій живуть Надя та Міша. Видно спальню закоханих, в якій вони облаштували міністудію.

Для перегляду відео гортайте ліворуч

Окрім того Дорофєєва поділилася фрагментом зі знімального майданчика Lyric Video на трек "Щоб не було".

Нагадаємо, що днями ексчоловік Наді Дорофєєвої, шоумен Володимир Дантес повідомив, що вони офіційно розлучилися. Також колишній обранець артистки поділився, якою була їхня остання розмова.

Читайте також: