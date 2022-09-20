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Надя Дорофєєва показала кумедні дитячі фото та заспівала українською

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Надя Дорофєєва показала кумедні дитячі фото та заспівала українською

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва візуалізувала свій українськомовний альбом дитячими світлинами.

Виконавиця Надя Дорофєєва потішила прихильників новим контентом.

Зокрема, артистка вирішила візуалізувати свій українськомовний альбом дитячими світлинами. Так, на сторінці в Instagram Надя опублікувала архівні знімки, на яких постала ще зовсім юною дівчинкою.

Так, у добірці були різноманітні кадри: і ті, де Дорофєєва була ще маленькою, і ті, де вона ходила вже до школи.

Кожна світлина супроводжувалася піснею виконавиці з її нового українськомовного альбому: "Охололо", "Різнокольорова", "Крапають", "У твоїй душі", "Люди як кораблі", "Думи".

Для перегляду гортайте праворуч

"Дякую всім, хто слухає та підтримує мій альбом!" – подякувала прихильникам знаменитість.

На новий допис Наді відреагувала й ведуча Марічка Падалка. Вони привітала співачку з виходом нового українськомовного альбому та зазначила, що робота дійсно крута.

Нагадаємо, минулого тижня Надя Дорофєєва представила свій перший українськомовний альбом під назвою "Сенси". Платівка для артистки є особливою. Оскільки це її перший повністю українськомовний альбом.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
292
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