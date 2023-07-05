Надя Дорофєєва показала квартиру, в якій живе з Кацуріним, та як починається їхній ранок

Закохані орендують квартиру у Києві.
Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам, з чого починається її ранок.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила короткі відео, на яких продемонструвала ранкову рутину, яку провела у квартирі, яку вони орендують з коханим, ресторатором Мішею Кацуріним у Києві.
На відео Дорофєєва робить гімнастику, після чого приймає душ і снідає з Кацуріним. Надя показала, що її сніданок складається з помідор, яйця, відварної молодої картоплі та сосисок.
Своєю чергою, обранець Дорофєєвої Міша Кацурін також у сторіз свого фотоблогу показав селфі з коханою, на якому вони усміхаються: "На щасливих щах", - підписав кадр Кацурін.
Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва записала кумедне відео під свій новий трек "Кохаю, але не зовсім", де з'явився бойфренд артистки Міша Кацурін. Він закружляв кохану у ніжних обіймах.
Читайте також: