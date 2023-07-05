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Надя Дорофєєва показала квартиру, в якій живе з Кацуріним, та як починається їхній ранок

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1836
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Надя Дорофєєва показала квартиру, в якій живе з Кацуріним, та як починається їхній ранок

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Закохані орендують квартиру у Києві.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам, з чого починається її ранок.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила короткі відео, на яких продемонструвала ранкову рутину, яку провела у квартирі, яку вони орендують з коханим, ресторатором Мішею Кацуріним у Києві.

На відео Дорофєєва робить гімнастику, після чого приймає душ і снідає з Кацуріним. Надя показала, що її сніданок складається з помідор, яйця, відварної молодої картоплі та сосисок.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Своєю чергою, обранець Дорофєєвої Міша Кацурін також у сторіз свого фотоблогу показав селфі з коханою, на якому вони усміхаються: "На щасливих щах", - підписав кадр Кацурін.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва записала кумедне відео під свій новий трек "Кохаю, але не зовсім", де з'явився бойфренд артистки Міша Кацурін. Він закружляв кохану у ніжних обіймах.

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Дата публікації
Перегляди
1836
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