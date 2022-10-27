Надя Дорофєєва показала Мішу Кацуріна у своєму ліжку

Українська співачка, тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва не приховує, що закохана та дуже щаслива у нових стосунках.

Артистка часто ділиться, як проводить час зі своїм новим бойфрендом Мішею Кацуріним. Цього разу у сторіз своєї сторінки в Instagram Надя запостила коротке відео, зняте у неї вдома.

У ролику Кацурін лежить на ліжку та під гітару щось співає. Зокрема, у пісні є слова: "Я тебе кохаю":

"У моєму ліжку валяється якийсь бард. Допоможіть", - підписала відео Дорофєєва.

Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін дуже часто проводять час разом. У пари багато спільних інтересів. Вони обожнюють вдвох помалювати, погуляти, помузикувати та вигадати якийсь новий трек.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що про стосунки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна стало відомо у квітні цього року. Парочку заскочили разом під час поцілунків у Барселоні. Пізніше закохані підтвердили, що вони разом. Як відомо, до цього, 18 березня, Дорофєєва та шоумен Володимир Дантес приголомшили фанів новиною про своє розлучення. Наступного дня ресторатори Даша та Міша Кацурін теж оголосили, що розірвали шлюб. Згодом з'ясувалося, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним, а Дантес – з Кацуріною.

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