Надя Дорофєєва показала реакцію Потапа та інших зірок на її новий трек про хлопців-нарцисів

Українська співачка Надя Дорофєєва показала реакцію юзерів і зіркових колег на її нову пісню.

Так, днями співачка випустила пристрасну композицію "Хартбіт", яка ввійде до нового майбутнього альбому. Прихильники вже оцінили роботу та стиль Наді у доволі емоційному кліпі, в якому також знявся танцівник і манекенник Семюель Ділкс. Так, своїми враженнями поділилися продюсер Потап і бізнесмен Олег Гороховський. Також прихильники згадали співпрацю Дорофєєвої з блогером Мішею Лебігою і насмішили кумедними порівняннями сцен з кліпу з реальним життям.

Надя Дорофєєва показала реакцію зірок і фанів на її пісню / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Твій новий кліп – то якась космічна ватрушка! Той контемпорарі у виконанні твоїх хореографів просто топчик. А текст пісні валить по мізках, як дощ по парасольці – така чуттєва вібрація любасиків!

Надя Дорофєєва показала реакцію зірок і фанів на її пісню / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Улюблена рубрика: ваші коментарі під кліпом", - підписала низку скриншотів Надя.

До слова, раніше Надя розповідала, що у пісні демонструються її роздуми про хлопців-нарцисів, яких турбують лише власні почуття.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Наді Дорофєєвої Міша Кацурін хизувався, який подарунок йому зробила кохана на ювілей.

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