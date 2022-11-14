Надя Дорофєєва показала себе 17-річну з рудим волоссям: "Тут Денніс Родман "палив" на мої сідниці"

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва пригадала, який вигляд мала, коли їй було всього 17 років.

У сторіз в Instagram виконавиця поділилася архівним фото, на якому позувала з довгим рудим волоссям та яскравим макіяжем. На зірці був одягнутий жовтий кроп-топ, а також боді із глибокими вирізами на стегнах та джинси із низькою посадкою.

Але найнесподіванішим на цій світлині виявся не зовнішній вигляд Дорофєєвої, а погляд відомого американського футболіста Денніса Родмана, який у цей момент задивився на сідниці 17-річної співачки.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Шок-контент. По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю. По-третє, Денніс Родман "палив" на мої сідниці. По-четверте, тут Денніс Родман", - написала Надя.

Співачка зізналася, що їй було дуже весело знову побачити цю світлину та пригадати себе такою. Також зірку повеселили коментарі її шанувальників, які не очікували побачити Надю у схожому образі.

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