Надя Дорофєєва показала солодкі поцілунки з Кацуріним та влучно відповіла хейтерам

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва потішила прихильників новим контентом.

Зокрема, у своєму фотоблогу артистка поділилася знімками, де показала особливі моменти з її життя. Звісно ж, на фото був і її бойфренд – ресторатор Міша Кацурін.

Надя показала, яка ідилія панує в їхніх стосунках. Так, на одному з фото закохані ніжно цілували одне одного.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На іншому знімку, який Дорофєєва теж опублікувала, парочка просто в ліжку смакувала піцою.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Утім, думки користувачів у коментарях під дописом розділилися. Хтось просто засипав знаменитість компліментами, а хтось почав відверто критикувати. Надя не розгубилася і відповіла хейтерам. Наді під знімками написали таке: "Це так огидно". На що зірка відповіла: "Тримайтеся, ви це витримаєте". Також, ймовірно, росіянин попросив артистку говорити російською, адже інакше це не повага. Зірка ж красномовно додала: "Так я вас і не поважаю".

Звісно ж, користувачі не втрималися, аби нагадати Дорофєєвій про Дантеса: "Геніально…Помінятися партнерами". Надя просто порадила фанам триматися: "Тримайтеся, ви це витримаєте".

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