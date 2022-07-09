Надя Дорофєєва показала своє кумедне фото в дитинстві у широкій жилетці

Українська співачка Надя Дорофєєва пригадала себе, коли була маленькою.

Так, на сторінці в Instagram Надя Дорофєєва розмістила коротке відео з TikTok, яке зробили її шанувальники.

У ролику Надя постає зовсім маленькою на чорно-білій фотографії. Маленька Дорофєєва одягнена у високу шапку з помпоном та широкій жилетці. У ролику фани змонтували також й фото дорослої Наді – де вона так само позує у широких вбраннях.

Таким чином прихильники пожартували, мовляв, тепер зрозуміло, звідки у Дорофєєвої пристрасть до вільних вбрань.

Зазначимо, що раніше Надя Дорофєєва зізнавалася, що дещо комплексує через свою худобу. За словами артистки, саме через це вона надає перевагу більш широкому одягу.

Нагадаємо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом почалися ширитися чутки, що співачка зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. А нещодавно Надя підтвердила їхні стосунки.

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