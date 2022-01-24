Надя Дорофєєва показала своє нове естетичне тату у незвичному місці

Артистка зізналася, що для неї тату – один із проявів сміливості.

Українська співачка, тренерка шоу "Голос країни-12" Надя Дорофєєва здивувала фанів.

Артистка, яка є прихильницею малюнків на тілі, зробила собі чергове тату. При чому, набила вона його у не надто популярному для нанесення зображень місці. Надя розмістила напис латиницею raznotsvetnaya на підколінній ямці лівої ноги.

instagram.com/nadyadorofeeva

Як пояснила виконавиця, для неї тату – це один із проявів сміливості. Надя поділилася, що щодня долає якісь свої внутрішні страхи, щоб стати сміливішою. Дорофєєва зізналася, що "якоїсь миті дозволила собі не намагатися бути ідеальною "гарною дівчинкою", адже це так безглуздо".

"Для мене один із проявів сміливості – це зробити тату. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюсь, і до кожної підходжу обдумано та готуюся. Кожна на моєму тілі – вияв мене. Моя нова тату – нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити", - пояснила Надя.

instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка додала, що нове тату raznotsvetnaya є ще й назвою її прийдешньої композиції.

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