Надя Дорофєєва показала, як із Кацуріним і його дітьми під час повітряної тривоги вечеряла в укритті

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як в укритті проводить час зі своїм чоловіком, ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним, та його дітьми.

Так, донька та син Кацуріна перебували в тата. У четвер, 11 липня, лунало чимало сигналів повітряної тривоги. Надя Дорофєєва та Міша Кацурін не нехтують безпекою, а особливо, коли вдома діти, та йдуть до укриття.

До слова, навіть ввечері під час сигналів повітряної тривоги сімейство спускалося до сховища. І це не стало на заваді насолодитися їм смачною вечерею. Щоправда, вечеряти довелося на лавці з одноразового посуду.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним та його дітьми / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Така вечеря в укритті", - підписала кадри виконавиця.

Тим часом Міша Кацурін розсекретив, що в меню в них була паста з томатами, базиліком та з сиром бурата.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним та його дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва розповідала, як ховалася в укритті від російських ракет. Виконавиця також лайливо висловилася про окупантів.

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