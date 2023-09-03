Надя Дорофєєва показала, як у Варшаві прогулялася містом з донькою Міші Кацуріна

Артистка добре ладнає з дітьми чоловіка від першого шлюбу.

Тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дочкою свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Виконавиця разом з дівчинкою Олександрою вирушила на прогулянку Варшавою. Кадрами з донькою свого коханого Надя замилувала фанів на своїй сторінці в Instagram.

Як видно, Олександра знайшла спільну мову з новою обраницею свого батька та чудово проводить час з нею разом. Надя з дочкою чоловіка робили спільні фото, спілкувалися та ласували морозивом.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, що зараз діти Кацуріна від ексдружини Даші Кацуріної переважно мешкають у Польщі разом зі своєю мамою. Дорофєєва теж зараз проводить багато часу у Варшаві, адже саме там проходять знімання нового сезону "Голосу країни", який вже 3 вересня вийде на телеекрани.

"Вже сьогодні прем'єра європейського сезону "Голос країни", вмикайте "1+1 Україна" о 21.00, дивіться, заряджайтеся. Бо емоції – найцінніше, що є в житті. А поки ділюся бекстейджем цих чудових та приємних варшавських днів", - написала в своїх соцмережах Надя.

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