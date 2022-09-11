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Надя Дорофєєва показала, як створювала свій експресивний кліп на трек "Крапають"

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Надя Дорофєєва показала, як створювала свій експресивний кліп на трек "Крапають"

Українська співачка і тренерка "Голосу країни" Надя Дорофєєва показала making of її кліпу на українськомовну пісню "Крапають".

Надя Дорофєєва не так давно випустила експресивний кліп на свою нову українськомовну композицію "Крапають" з прийдешнього альбому "Сенси", який побачить світ восени.

Тепер же виконавиця оприлюднила відео залаштунків цього кліпу і показала, як він знімався. Як відомо, за задумом режисера Максима Шелковнікова, у відео Надя розмальовує полотно, не стримуючи себе в емоціях.

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"Сьогодні надзвичайний день і надзвичайні знімання, тому що це не просто відео, це колаборація з українським художником. Основна ціль цієї колоборації це, звичайно, допомога Україні. Зараз Євген займається тим, що допомагає після моєї експресії, моїх тут танців і роботі над картиною зробити так, щоб вона мала трохи більш професійний вигляд", - говорить у відео Дорофєєва.

Допомагав Наді створювати картину у кліпі художник Євген Лісняк, який працює у стилі абстрактного експресіонізму. Саме він довів картину Дорофєєвої до фінальної стадії:

"Надя заклала перший шар роботи. Я намагався підказувати де які плями залишити, щоб потім із цим можна було працювати. Потім цю роботу привезли до мене в майстерню і я декілька днів над нею працював і упорядковував композицію і готував її до фінальної стадії", - розповів Лісняк.

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Зазначимо, що це полотно буде передане на благодійність для допомоги Україні у війні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
578
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